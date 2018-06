GCCC grads earn more than $1M in scholarships

XENIA — Greene County Career Center’s Class of 2018 earned more than $1 million in scholarship awards to local community colleges, four-year universities and trade schools.

Those earning these scholarships include:

GCCC Special Scholarships

Becky DeWine Memorial Scholarship – Raven Anderson; Wright State Salutatorian Scholarship and Beavercreek Chamber of Commerce Scholarship – Hailey Bowman; Wright State Valedictorian Scholarship – Clare Butcher; Bellbrook Sugar Maple Festival Scholarship – Paul Coates; Greene County Youth Activity Fund Scholarship – Colleen Curtis; Clark State Trustees Scholarship and Master Gardener Scholarship – Emalyn Dant; Greene Memorial Hospital Auxiliary Scholarship – Brooke Hentrich; NORCA Advanced Learning Award – Emilee Johnson; John. S. Williams Jr. Memorial Scholarship – Dylan Leeds; Greene County FFA Alumni Scholarship – Shiann Nalley; Greene County Youth Activity Fund Scholarship – Morgan Riffel; GCCC Teacher Association Scholarship – Megan Sheets; Norco Advanced Learning Award – Jared Sollenberger; UNOH Junior Scholarship – Tyler Straume and Keith Tomlinson; and Greene County Township Scholarship – Gabrielle Peyton.

Sinclair and Clark State Tech Prep Scholarships

Cassidy Adams, Zackary Allen, Joseph Anderson, Raven Anderson, Destiny Anderson, Spencer Apple, Conner Arthur, Seth Ashlock, Emily Ausborn, Connor Bailey, Jacob Barty, Shane Beat, Chris Bice, Madison Blandino, Ciarra Booth, Hailey Bowman, Brittanie Bowman, Robert Bradley, Kaylie Bradshaw, Darius Branigan, Megan Brewer, Olivia Bromagen, Mya Brown, Katherine Bundy, McKenzie Burke, Joseph Burrell, Clare Butcher, Emily Butts, Jaret Campbell, Samuel Caruso, Brooklynn Cashner, Spencer Christie, James Claypool, Paul Coates, Kristie Cole, Mackenzie Collier, Jarrett Collins, Jeffrey Compton, Bryce Cook, Christine Cooper, Alyssa Corbin, Catherine Corwin, Charles Crocker, Dillon Crowe, Michael Curry, Colleen Curtis, Danielle Dailey, John Dankworth, Emalyn Dant, Andrew Davis, Luke Dean, Tyler Diffendal, Dylan Drake, Breonna Dutenhaver, Jacob Edmonds, Alyssa Elkins, Hunter Ellison, Christina Ferguson, Christian Fig, Austin Flaugher, Alana Fleming, Christine Fullen, Kailee Geiger, Michael George, Romeo Gilbert, Makayla Grooms, Sidney Hadler, David Hagler, Gavin Hall, Mekayli Hammond, Kristian Hampton, Kassidy Hargrave, Brady Harris, Seth Harrison, Gary Harshbarger, Savannah Hartman, Annalee Haynes, Alexander Henderson, Kenya Henry, Brooke Hentrich, Madison Hicks, Landon Hiles, Kierstin Hill, Rebecca Holland, Zane Hucke, Amy Hughes, Hunter Hughes, Jonathan Hunter, Cha’Day Hurst, Abdallah Idrees, Terryion Jackson, Brandon Johns, Emilee Johnson, Kianna Keith, Nicholas Kelley, Breanna Kienzle, Desteny Knauth, Hailey Koger, Caitlin Koller, Blake Lamantia, Damian Langstaff, Jaden Lee, Dylan Leeds, Jakob Lewis, Seth Licklider, Dakota Lockwood, Christian Long, Dakota Looney, Gwendolyn Macauley, Jonas Marotta, Courtney McClanahan, Samuel McKee, Ashley Meadows, Grace Merkle, Sarah Mickey, Akenzleigh Miner, Jayden Moebius, Darienne Moravek, Kyle Morgan, Allison Muckerheide, Shiann Nalley, Anthony Nelson, Berik Nesbit, Teresa Paul, Zackery Perkins, Mychela Peters, Gabrielle Peyton, Shyann Predmore, Courtney Price, Logan Prion, Brandon Pullins, Ryan Ramsayer, Nicholas Rednour, Mikaela Reynolds, Larissa Richards, Isaac Richardson, Morgan Riffel, Matthew Rigg, Madelyn Riley, Rayven Ritchie, Reese Rogers, Mia Ross, Caitlyn Royse, Elijah Rueppel, Tessa Ruppert, Elena Ryczek, Michelle Samuels, Nicholas Sawmiller, Morgan Schulz, Austin Seebach, Derek Seekamp, Haley Serow, Megan Sheets, Cory Sheldon, Abigail Sherwood, Landon Shoemake, Camryn Slivinski, Megan Smith, Nigel Smith, Malcolm Snead, Jared Sollenberger, Elijah Spar, Chase Staffan, Kaylan Stockdale, Zachary Stucky, Isaac Tallent, Oksana Tangeman, Valarie Taylor, Harley Thomas, Austin Toney, Seth Trisel, Becca Turner, Jasmine Underwood, Zachary Van Hoesen, Dakota Vanfossen, Lacey Walker, Branden Walker, Brendan Wallace, Tyler Walters, Derick Warner, Hailey Warwick, Taylor Watson, Madison Watts, Justin Weimer, Carver Wentworth, Alyson Wenzel, August Wilges, Gabrielle Ziehler, and Paul Zurface.