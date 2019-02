GCCC students named to honor roll

XENIA — Greene County Career Center announced the honor roll for the second quarter of the 2018-19 school year.

Students recognized for achievement in their career-technical and academic classes include:

Beavercreek – Gino Adducchio, Cameryn Akers, Daniel Barker, Paige Barton, Raymond Brandon, Sean Brannick, Chase Burns, Chazz Chapman, Ethan Cope, Nicholas Cribbs, Jillian Dascalos, Daniel Davidson, Ethan Dehaven, Regan Dethlefs, Sapphire Dewhurst, Jordan Dillon, Devin Espinoza, Chandler Gendreau, Nataly Hackman, Kolton Hahn, Emily Hassan, Michael Head, Connor Head, Anna Heading, Kayleena Hicks, Ashley Howard, Sara Hutchinson, Chas Jaynes, Hannah Keller, Kelly Kendrick, Ryan Knowles, Brendan Koeppl, Colton Koller, Richard Kruger, Jayson Kuhn, Daniel Lindsley, Annie Malloy, Cameron Manz, Nicholas Maury, Kayla Merlau, Landen Milam, Luke Miller, Dylan Miller, Reece Monroe, Mikayla Moore, Trent Oldham, Emily Palmer, Dominick Passaro, Alexandra Peed, Sarah Petrick, Autumn Pinkelman, Jack Ramey, Alexander Reising, Madison Riffel, Danielle Robinson, Casey Rodin, Chloe Schroeder, Hannah Sheridan, Jacob Sheridan Morgan Smith, Cody Smith, Alexis Snyder, Destiny Sturman-Kuhns, Megan Tarr, Evan Tarulli, Maddie Thrasher, Javier Ubinas, Abigail Vaughn, Jarrett Walker, Kaden Walker, Tyler Walters, Micah West, Nathaniel Whetstone, Claire Wourms, Alyssa Yetzke, and Marcus Zaffiri.

Bellbrook – Trevor Bowers, Lee’Asia Bumphus, Vincent Cramer, Grace Edwards, Anjali Edwards, Thomas Gardner, Karleen Goffinett, Lauren Gujer, Abby Hubbell, Corey Jarrett, Dylan Keene, Olivia Keller, Mikayla Masterson, Ethan Moore, Joseph Ober, Daniel Onder, Madison Phillips, Artemas Reynolds, Abby Schoenfeld, David Sendelbach, Max Senter and Colleen Skiles.

Cedarville – Regan Coffey, Desirae Crowder, Grace Jacobs, Nate Jeffers, Jason Mahaffey, Hunter Nier, Hannah Peyton, Nisha Pollock, Kerrin Snyder, Laruen Whitaker and Sydney Wright.

Fairborn – Nova Adkins, Zoe Arnold, Jared Austin, Darby Ballard, Ryan Bloomer, Daren Bullion, Kriscandra Burton, Sarah Caprul, Jacob Castle, Tanner Conway, Jacob Cook, Shelby Drake, Lauren Dunn, Tesalie Fender, Ethan Gostel, Krista Hall, Caitlin Hardman, Mary Hart, Josh Howard, Tala Jackson, Jae Jett, Macy Kestling, Krissy Kimmel, Audrey Lanning, Alyssa Lewis, Trae Long, Natalie Maldonado, Alana Mick, Jaden Morgan, Noah Morrow, Madison Neff, Mackenzie Owens, Zachary Pleiman, Sharon Preston, Kiersten Pugh, Matthew Ramer, Gavin Reed, Audrey Renner, Valeria Rodriguez, Tylor Schuler, Bryce Simpson, Brittany Smith, David Smith, Beth Kay Stinson, Sierra Sturgill, Hunter Tinsley, Dominic Tolle, Annastasia Wells, Ashley Whitley and Maddie Yaney.

Greeneview – Gavin Baise, Levi Bradds, Anna Burkhard, Hailie Chambliss, Kaden Cline, Brooke Conley, Dalton Curtis, Darian England, Haley Fairchild, Kaylie Gallion, James Giesseman, Ronnie Haines, Hayley Hargrave, Greg Hensley, Mckenzie Lawwill, Dane Merriman, Dee Pfeifer, John Ramsey, Maria Robles-Hernadez, Adam Schornak, Maisie Sparks, Crystal Turner, Kysmin Vaughn, Brooklyn Warner and Carlie Wooley.

Xenia – Cierra Anderson, Abigail Armstrong, Paige Babcock, Jonathon Bailey, Kayenta Boonie, Makayla Bradley, Sterling Brown, Kyle Butts, Allison Carl, Elizabeth Cline, Rachel Commons, Anna Dabe, Rachel Deramus, Leyla Dodge, Jason Estle, Sophie Evans, Brianna Everhart, Benjamin Falls-Simison, A.J. Flinn, Zachary Fosson, Sarah Gravenstine, Jaylynn Greene, Jacob Hines, Camille Hughes, Tayler Humble, Jacob Hyer, Alla’Eldeen Idrees, Kaden Jack, Jordan Jenkins, Teshon Jennings, Trent Jordan, Jordan Kern, Riley Lawless, Sarah Liston, Abel Lopez, Isabela Martin, Iris Mcfall, Harley Morris, Sydney Morris, Ethan Myers, Alexander Myers, Makayla Nared, Michael Neri, Kyla Newsome, Ezra Parker, Nicholas Perry, Alexandria Price, Baron Rice, Keegan Rogers, Kailey Rogers, Lilian Salmons, Alexis Salyers, Cameron Sexton, Tatum Shepherd, Jennifer Sleigh, Dustin Smith, Joseph Stahl, William, Szwec, Jillian Tedrick, Liyah Tucker, Kilee Watson, Spencer Wilson and Morgan Young.

Yellow Springs – Tucker Barclay, Trystan Burch, Anastasia Cooper, Mathew Flanagan, Destiny Jent, Michael Muballigh, Andrew Siler, Janine Stover, Stacia Strodes, Ivy Tebbe and Sierra Ward.

Other – Sabasitan Auxier, Emily Coffee, Ryan Cole, Justin Comperry, Ethan Conley, Dakota Daulton, Alexander Doak, Tierney Gaskin, Mary Gatlin, Imran Ikramuddin, Kathrynne Jacobs, Tricia Johns, Stephanie Johns, Angel Jones, Elijah Kain, Laden Licklider, Christian Martindale, Natalie Moravek, Faith Pike, Melissa Rice, Isaac Ward, Isaac Williams, Benjamin Wingate and Christopher Young.